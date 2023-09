Τεταμένες οι σχέσεις Σάντσο – Τεν Χαγκ, προς την έξοδο ο πρώτος

Μακριά από το Μάντσεστερ φέρεται να βρίσκεται η καριέρα του Άγγλου εξτρέμ, καθώς ο ίδιος συζήτησε με τον προπονητή του και οι δύο άνδρες δεν τα βρήκαν, σύμφωνα με την “Daily Star”.

Με την υπόθεση του Άντονι να έχει αναστατώσει σύσσωμο τον κόκκινο σύλλογο του Μάντσεστερ, τώρα προστίθεται και η υπόθεση του Τζέιντον Σάντσο.

Ο Άγγλος διεθνής ήταν εκτός αποστολής στο μεγάλο ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και ο Έρικ Τεν Χαγκ εξήγησε την απουσία του παίκτη, λέγοντας πως δεν έχει την απαραίτητη διάθεση και την κατάλληλη απόδοση στις προπονήσεις.

Ο Σάντσο, μέσω ανακοίνωσης, υπερασπίστηκε εαυτόν, διαψεύδοντας τα λεγόμενα του κόουτς των “κόκκινων διαβόλων”. Ο εξτρέμ της Γιουνάιτεντ ήταν κάθε άλλο παρά ψύχραιμος με την αντιμετώπιση του Τεν Χαγκ, γεγονός που έφερε όμως και τη δυσφορία των συμπαικτών του, δημιουργώντας έτσι ένα τοξικό κλίμα.

Για να λυθεί το ζήτημα μια και καλή, οι δύο άνδρες συνομίλησαν, όμως δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτό σημαίνει, πως το σενάριο της αποχώρησης του Σάντσο από το Μάντσεστερ είναι πλέον αρκετές.//ΓΑ

🚨 Jadon Sancho could leave Manchester United after talks with Erik ten Hag failed to settle their differences.

(Source: Daily Star) pic.twitter.com/SLGmp4FCjU

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 12, 2023