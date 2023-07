Στο παιχνίδι για τον Καρασκάλ και η Βάσκο Ντα Γκάμα

Μπήκε και η βραζιλιάνικη ομάδα στη μάχη της απόκτησης του Κολομβιανού μεσοεπιθετικού και επισημαίνουν ότι θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να τον κάνει δικό του.

Περιπλέκεται η υπόθεση μεταγραφής του Χόρχε Καρασκάλ στον “δικέφαλου του βορρά”. Οι Θεσσαλονικείς έχουν κεντράρει το ενδιαφέρον τους στον 25χρονο αλλά γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο Εκρέμ Κονούρ βάζει στο… παιχνίδι της απόκτησης του μεσοεπιθετικό την Βάσκο Ντα Γκάμα. Η ομάδα από την Βραζιλία έχει μείνει μακριά από την πρώτη θέση του πρωταθλήματος και με την απόκτηση του 25χρονου πιστεύουν οι άνθρωποί της ότι θα καταφέρουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Έτσι λοιπόν ΠΑΟΚ και ο Βάσκο προσπαθούν να πείσουν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του Κολομβιανού. Ο 25χρονος μπορεί να παίξει τόσο στη θέση “10” όσο και στα άκρα της επίθεσης. Στην ομάδα από την Ρωσία μετρά 47 εμφανίσεις με 7 τέρματα και 7 ασίστ.//NK.

🚨PAOK and Vasco Da Gama are race to sign CSKA Moscow's 25-year-old Colombian player Jorge Carrascal. 🇨🇴

🔴#CSKA ⚫#Paok ⚫ #VascoDaGama pic.twitter.com/mYJWezAbrx

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2023