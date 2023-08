Στην Τοτέναμ ο Βαν ντε Βεν

Παίκτης και με κάθε επισημότητα ο 22χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, με τα “σπιρούνια” να γνωστοποιούν με κάθε επισημότητα την συμφωνία των δυο πλευρών, ο οποίος υπέγραψε και συμβόλαιο διάρκειας ως το 2029.

Κάτοικος του Λονδίνου θα είναι για τα επόμενα έξι χρόνια ο Μίκι Βαν ντε Βεν, ο οποίος αποτελεί την πέμπτη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου.

Σύμφωνα με το deal της Τότεναμ με την Βόλφσμπουργκ, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογα με ορισμένα μπόνους επίτευξης στόχων μπορεί να ανέβει στα 50 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν ο νεαρός κεντρικός αμυντικός κατέγραψε 36 συμμέτοχες σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκοντας τα αντίπαλα δίχτυα μία φορά.//ΓΓ

We are delighted to announce the signing of Micky van de Ven ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023