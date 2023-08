«Στην Κρίσταλ Πάλας ο Χέντερσον»

Ο Ντιν Χέντερσον φτιάχνει βαλίτσες για να φύγει από το Μάντσεστερ και οδεύει προς… το Σάουθ Νόργουντ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρομάνο.

Βάσει του δημοσιεύματος του Ιταλού insider, ο Άγγλος τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων σήμερα, Κυριακή 27/08.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της οποίας τα γκόλποστ μέχρι πρωτίστως “φιλοξενούσαν” τον Ντιν Χέντερσον, θα λάβει ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων. Η ρήτρα πώλησης θα είναι επίσης μέρος της συμφωνίας.

Ως “υστερόγραφο”, ο Ρομάνο κλείνει το Tweet αναφέροντας πως ο Αλτάι Μπαγίντιρ, Τούρκος κίπερ, θα αποτελέσει παίκτης της Γιουνάιτεντ σύντομα.//ΓΚ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023