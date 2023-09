Στην Αλ Ετιφάκ ο Βαϊνάλντουμ

Ακόμη έναν παίκτη με παρελθόν στη Λίβερπουλ πήρε μαζί του στη Σαουδική Αραβία ο Στίβεν Τζέραρντ, καθώς η ομάδα του ήρθε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ολλανδού χαφ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Άλλη μία σημαντική κίνηση ολοκληρώνει η Αλ Ετιφάκ, που κάνει δικό της τον Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ μέχρι το 2026, καταβάλλοντας περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στη Παρί Σεν Ζερμέν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

O 32χρονος Ολλανδός μετακομίζει στη Μέση Ανατολή για να συνθέσει μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ τον Τζόρνταν Χέντερσον το δίδυμο στη μεσαία γραμμή της Αλ Ετιφάκ.//ΜΠ.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦

Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.

Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2023