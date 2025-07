Ανακοίνωσε Χέντερσον η Μπρέντφορντ

Ο 34χρονος πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ έφυγε από το “Άνφιλντ” το καλοκαίρι του 2023 για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ, αλλά τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη και μεταγράφηκε στον Αγιαξ.

Ο Άγγλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αίαντα έως τον Ιούνιο του 2025, με οψιόν για ένα ακόμη χρόνο, αλλά αποφάσισε να φύγει από το Άμστερνταμ. Τώρα επιστρέφει στην Premier League υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπρέντφορντ.

We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️