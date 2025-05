«Στη λίστα της Μπενφίκα ο Γιαννούλης»

Ο Δημήτρης Γιαννούλης το προηγούμενο καλοκαίρι αποτέλεσε μήλον της έριδος για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε την Άουγκσμπουργκ. Ο Έλληνας μπακ ωστόσο δεν φαίνεται πως θα μείνει για αρκετό καιρό στην ομάδα από την Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει Γερμανός δημοσιογράφος ο Γιαννούλης είναι μέσα στην λίστα της Μπενφίκα, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως οι αετοί της Λισαβόνας να έχουν κάνει ιδιαίτερη έρευνα για τον Κατερινιώτη μπακ.

Ο Γιαννούλης την φετινή σεζόν με τα χρώματα της Άουγκσμπουργκ έχει πραγματοποιήσει 30 εμφανίσεις στην Bundesliga έχοντας σκοράρει μια φορά, ενώ έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ.//ΝΚ.

🚨🆕 SL #Benfica are monitoring Dimitrios #Giannoulis!



Several enquiries have already been made.



The 29y/o Greek is a regular starter for FC Augsburg on the left side and is having a strong season.@SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/CgjZvd4bfs