Στα… ραντάρ της Ίντερ ο Ντεμιράλ!

Oι “νερατζούρι” κινούνται για την απόκτηση του Τούρκου αμυντικού της Αταλάντα, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Ο σχεδιασμός της Ίντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει και οι “νερατζούρι” αναζητούν την επόμενη μεταγραφική τους κίνηση, με τον Μερίχ Ντεμιράλ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αυτής, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ντεμιράλ ανήκει στην Αταλάντα και δεσμέυεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέργκαμο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και εντάχθηκε αρχικά ως δανεικός από τη Γιουβέντους, ενώ στη συνέχεια αποκτήθηκε για 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τούρκος αμυντικός σε 70 εμφανίσεις με τους “Μπεργκαμάσκι” μέτρησε τρία γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και αναμένεται να προσθέσει ποιότητα στην αμυντική γραμμή των “νερατζούρι” τη νέα χρονιά.//Γ.

Understand Merih Demiral remains high on Inter list as new centre back after César Azpilicueta deal collapsed due to his decision to join Atlético Madrid. 🔵🇹🇷 #Inter

Talks will take place later with Atalanta; as priorities remain Davide Frattesi and Romelu Lukaku. pic.twitter.com/y4lwnpwhhm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023