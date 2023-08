Στα 45 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μπάλογκαν στη Μονακό

Έτοιμος να γίνει κάτοικος του Πριγκιπάτου είναι ο 22χρονος επιθετικός, με την Άρσεναλ να συμφωνεί στα 45 εκατομμύρια ευρώ με τους Μονεγάσκους για τη μεταγραφή του.

Πάνω από έναν ενδιαφερόμενο είχαν οι “κανονιέρηδες” αυτό το καλοκαίρι για τον Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο νεαρός σέντερ φορ είχε “μνηστήρα” και στην Ιταλία πριν λίγο καιρό, στο πρόσωπο της Ίντερ η οποία δεν τα βρήκε ποτέ με την Τσέλσι για τον Λουκάκου και στράφηκε στον Αμερικανό.

Στην Άρσεναλ, ο 22χρονος σέντερ φορ έχει παίξει μόλις 10 παιχνίδια, αλλά ως δανεικός στη Ρεμς τη σεζόν 2022/23 ήταν εκπληκτικός, καθώς πραγματοποίησε 39 συμμετοχές, στις οποίες σκόραρε 22 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ. Για αυτόν το λόγο, η Μονακό είναι έτοιμη να βγάλει από τα ταμεία της 45 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τον κάνει δικό της, έχοντας παρακολουθήσει τον παίκτη από πρώτο χέρι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Νίκολο Σίρα, ο Αμερικανός επιθετικός θα υπογράψει για πέντε χρόνια με τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, με λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μετακίνησης.//ΓΑ.

Folarin #Balogun is getting closer to #ASMonaco from #Arsenal for 48M. Ready a contract until 2028. #transfers #AFC #ASM https://t.co/ImhEfgkWDl

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2023