Sky Sports: «Νέα αστρονομική πρόταση της Αλ-Ιτιχάντ για Σαλάχ»

Οι Σαουδάραβες δεν τα παρατάνε στην υπόθεση του Αιγύπτιου επιθετικού και αναμένεται να επιστρέψουν με νέα πρόταση μετά το “άκυρο” της Λίβερπουλ στις 150 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με το “Sky Sports“, η Αλ – Ιτιχάντ σκοπεύει να φτάσει στο… δίολου ευκαταφρόνητο ποσό των 200 εκατομμυρίων λιρών για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, με στόχο να κάμψει την αντίσταση των “ρεντς”. Ο ίδιος ο 31χρονος μοιάζει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να κάνει το γνωστό πλέον δρομολόγιο που έχουν κάνει πολλοί αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.//ΣΠ.

BREAKING: Liverpool have rejected a £150m bid from Al-Ittihad for Mohamed Salah 💰pic.twitter.com/d3ywQSnKDO

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 1, 2023