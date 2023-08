Σφήνα της Τσέλσι για Λάβια

Θέλουν να… κλέψουν από τη Λίβερπουλ τον 19χρονο μέσο οι “μπλέ” και σύμφωνα με το Sky Sports η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο έχει καταθέσει πρόταση στη Σαουθάμπτον για την απόκτηση του παίκτη ύψους 55 εκατ. ευρώ.

Μπορεί ο Λάβια να έχει συμφωνήσει με την ομάδα από το Μέρσεϊσαϊντ αλλά η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν τα βρίσκει με τους “Άγιους” και η Τσέλσι παραμονεύει για να κλέψει τον παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Sky Sports ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο βλέπει στο πρόσωπο του 19χρονου τον ιδανικό παρτενέρ του Καϊσέδο για την μεσάια γραμμή.

Η Λιβερπουλ έχει κατθέσει τρεις προτάσεις για τον παίκτη, καμία όμως δεν έχει γίνει αποδεκτή, οι “ρέντς” έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής στην ομάδα του νεαρού μέχρι 52 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του, την στιγμή που οι “Άγιοι” για να τον παραχωρήσουν αξιώνουν ένα ποσό που θα φτάνει τα 57 εκατ. ευρώ. Η Τσέλσι μοίαζει να είναι διαθετημένη να καλυψει αυτές τις απαιτήσεις καθώς κατέθεσε πρόταση στη Σάουθάμπτον ύψους 55 εκατ. ευρώ. //ΝΚ

£45M bid rejected from Liverpool ❌

£48M bid sent by Chelsea ⏱️

The battle to sign Southampton midfielder Romeo Lavia is heating up, as Chelsea enter the race, but their bid is expected to be rejected as Southampton hold out on their £50m valuation. pic.twitter.com/LyeGsOhNOm

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 10, 2023