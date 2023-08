“Λύκος” ο Μέλε

Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δανού μπακ από την Αταλάντα με ένα ποσό της τάξης των 13 εκατ. ευρώ.

Οι “λύκοι” ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιοακίμ Μέλε, ο παίκτης αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα για συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Με την φανέλα της Αταλάντα ο Δανός μπακ κατέγραψε 97 συμμέτοχες ενώ σκόραρε 6 τέρματα και μοίρασε και επτά ασίστ.

Για να γίνει παίκτης της Βόλφσμπουργκ ο Μέλε, οι “λύκοι” έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό της τάξης των 14 εκατ. ευρώ ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά τα άκρα της. //ΝΚ

🇩🇰 Joakim Mæhle 🐺

We are very happy to announce our new #21 Joakim Mæhle who joins from Atalanta! ✍️📄

The 26-year-old Denmark international has signed a contract with Wolves until 2027. 💪 🔥

Welcome Joakim! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HhuLM0T15t

— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) August 12, 2023