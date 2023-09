“Κόκκινος” στην… εκπνοή ο Γκράβενμπερχ

Μία μέρα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, η Λίβερπουλ συμφώνησε με τη Μπάγερν Μονάχου για τον Ολλανδό κεντρικό χαφ στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Κάτοικος Μέρσεϊσάιντ γίνεται ο Ράιαν Γκράβενμπερχ. Ο 21χρονος ήθελε πολύ την μεταγραφή, είχε μιλήσει πολλάκις με τον Γιούργκεν Κλοπ στο παρελθόν και στην πιο πρόσφατη συζήτησή τους πείστηκε για τα καλά, σε σημείο που “έβλεπε” μόνο στη Λίβερπουλ το μέλλον του.

Έχοντας ρίξει “άκυρο” στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ολλανδός έδωσε τα χέρια με τους “κόκκινους” και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για πενταετές συμβόλαιο. Ο Γκράβενμπερχ θα ταξιδέψει άμεσα στο Μέρσεϊσάιντ, ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ την Παρασκευή (1/9), πριν υπογράψει και ανακοινωθεί.//ΓΑ

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have reached agreement with Bayern Munich to sign Ryan Gravenberch. Fixed fee €40m. Netherlands international to join on long-term contract. 21yo flying to Liverpool this evening before medical Friday @TheAthleticFC #LFC #FCBayern https://t.co/rQY3s7OHiz

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2023