Πρώτος στόχος της Γιουνάιτεντ ο Βλαχοδήμος

Ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε είναι η νούμερο ένα επιλογή των “κόκκινων διαβόλων, στην περίπτωση ο Ντιν Χέντερσον αποχωρήσει από το “Ολντ Τράφορντ”. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Έλληνας τερματοφύλακας θέλει να φύγει από την Μπενφίκα.

Στο κάδρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος σύμφωνα μάλιστα με τον Ιταλό έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποτελεί προτεραιότητα για τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ντιν Χέντερσον από το “Ολντ Τράφορντ” είναι πολύ πιθανό, αφού η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο για την απόκτησή του.

