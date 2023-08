«Προφορική συμφωνία του Βλαχοδήμου με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε έλαβε επίσημη προσφορά από τους “κόκκινους διάβολους” και έχει συμφωνήσει προφορικά για να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να φέρεται πως έχει απαντήσει θετικά.

Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ εξέταζε τις τελευταίες μέρες την περίπτωση του Τούρκου κίπερ της Φενέρμπαχτσε, Μπαγιντίρ. Ωστόσο, σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα ήρθε να ταράξει τις “ισορροπίες”. Συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελεί νούμερο ένα επιλογή του Ολλανδού προπονητή. Μάλιστα, ο Γερμανός δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια “προφορική” συμφωνία του παίκτη με την αγγλική ομάδα… με την μεταγραφή να ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Μπενφίκα.//ΓΓ

❗️🆕: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.

➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.

Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC

