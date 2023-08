Παίρνει και Ιμπάνιεζ η Αλ Αχλί

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Ρόμα αναμένεται να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί, ώστε να γίνει γίνει η τέταρτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού στην ομάδα.

Η Αλ Αχλί φέρεται να τα έχει βρει με τους “τζιαλορόσι” για την αγορά του Ρότζερ Ιμπάνιεζ πλαισιώνοντας τον στις ήδη “λαμπερές” μεταγραφές των Μαχρέζ, Φιρμίνο, Μεντί, Σεν Μαξιμέν. Η συμφωνία κλείνει σε ένα ποσό της τάξεως των 28 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα τριών εκατομμυρίων σε μπόνους και ο νεαρός στόπερ αναμένεται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει ως το 2027.//ΣΠ.

Understand Roma will receive €28.5m fixed fee plus €3m add-ons for Roger Ibañez — deal also include a sell-on clause 🚨🟢🇸🇦

Ibañez, on his way to medical tests then he will sign until June 2027 — not three but four year deal.

