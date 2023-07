Ο πρώτος Νοτιοκορεάτης στην ιστορία της Παρί

Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λι Κανγκ-Ιν ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και έγραψε ιστορία.

Σε μεταγραφικούς ρυθμούς βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία, μετά την απόκτηση των Σκρίνιαρ, Ασένσιο, Ουγκάρτε αλλά και την ανακοίνωση του Λουίς Ενρίκε ως αντικαταστάτη του Γκαλτιέ, ήρθε σε συμφωνία και με τον Λι Κανγκ-Ιν.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με τον γαλλικό σύλλογο, ενώ έγραψε το όνομά του στην ιστορία του κλαμπ. Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που φορά την φανέλα της ομάδας.

«Είναι εκπληκτικό που είμαι σε θέση να ενταχθώ στην Παρί, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, με μερικούς από τους σπουδαιότερους παίκτες στον κόσμο.

Ανυπομονώ να αρχίσω τη νέα περιπέτεια» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Παρί.

Paris Saint-Germain is pleased to announce the arrival of Lee Kang-In until 2028.

The 22-year-old attacking midfielder becomes the first South Korean player to sign for the club.#WelcomeLeeKangIn 🔴🔵https://t.co/HvcsUtCxz5

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2023