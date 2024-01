Ο Κατσέρης πάει στην Premier League, μέσω… Ligue 1

Ο 22χρονος Έλληνας μέσος ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή της -έως τώρα- καριέρας του, μιας και αποχωρεί από τη Serie B και την Καταντσάρο διότι τον αποκτά ομάδα από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Νικολό Σχίρα, η Μπόρνμουθ έφτασε σε συμφωνία για την αγορά του Πάνου Κατσέρη. Ο σύλλογος της Premier League θα πληρώσει τρία εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Παράλληλα, θα δώσει στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή πενταετές συμβόλαιο.

Ωστόσο, το επόμενο εξάμηνο δεν θα αγωνιστεί στην Αγγλία, αλλά στη Γαλλία, μιας και θα παραχωρηθεί ως δανεικός στη Λοριάν. Η ιστορική ομάδα παλεύει για την παραμονή της στη Ligue 1 και ο Έλληνας παίκτης θα κληθεί να την βοηθήσει σε αυτήν την αποστολή.//Α.

Το δημοσίευμα:

🔜 Done Deal! Panos #Katseris to #Bournemouth from #Catanzaro for 3M (bonuses included). 5-years contract. He will play on loan for #Lorient from January until June. #transfers #afcb

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2024