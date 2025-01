«Ο Αλμιρόν κοντά στην επιστροφή του στην Ατλάντα»

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει έρθει σε επαφή με την Αγγλική ομάδα για την απόκτηση του Μιγκέλ Λαμιρόν, ενός παίκτη που έχει τοποθετηθεί στην χειμερινή μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Athletic, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με την πρόταση του Αμερικανικού συλλόγου για την απόκτηση του παίκτη να ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο 30χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί ξανά για λογαριασμό της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, από το 2016 έως τον Ιανουάριο του 2019, με την οποία είχε 70 συμμετοχές, 22 γκολ και 21 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα στο MLS (2018).

Να σημειωθεί πως η Νιούκαστλ ένταξε τον Παραγουανό στο έμψυχο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2019 και έκτοτε μετρά 221 συμμετοχές, 30 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το γεγονός πως την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται ελάχιστα στο “νησί”, αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. //ΝΓ.

