Νέα βελτιωμένη πρόταση της Λίβερπουλ για τον Λάβια

Οι “ρεντς” δείχνουν μεγάλη διάθεση για την απόκτηση του 19χρονου χαφ της Σαουθάμπτον, ανεβάζοντας κι άλλο την προσφορά τους, ωστόσο οι “άγιοι” είναι σκληροί στις διαπραγματεύσεις, παρά τον υποβιβασμό τους στη Championship.

Φαίνεται πως η Λίβερπουλ θέλει να κάνει δικό της τον Ρομέο Λάβια με κάθε κόστος, αφού έφθασε πλέον μέχρι και τα 42 εκατομμύρια, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Σαουθάμπτον.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αναμένεται να λάβει αρνητική απάντηση από τους “αγίους” για μία ακόμη φορά, καθώς ζητούν 50 εκατομμύρια, ώστε να αφήσουν τον παίκτη να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ.//ΜΠ.

Liverpool have submitted new bid for Roméo Lavia as expected — £42m fee.

Still no agreement with Southampton, it will be formally rejected soon as they insist on £50m asking price. 🔴 #LFC

Negotiations remain ongoing.

Clubs remain in contact as Lavia wants the move. pic.twitter.com/wKVv5sycog

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023