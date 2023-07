Μπαίνει στο… παιχνίδι για Χόιλουντ η Παρί Σεν Ζερμέν

Στην διεκδίκηση του νεαρού Δανού στράϊκερ μπαίνουν οι Παριζιάνοι καταθέτωντας ήδη την πρώτη τους πρόταση. Οι απαιτήσεις της Αταλάντα είναι αρκετά υψηλότερες. Ο 20χρονος βρίσκεται στο στόχαστρο και της Γιουνάϊτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, οι Γάλλοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ στους ‘μπεργκαμάσκι’, η οποία είναι αρκετά μακριά από τις απαιτήσεις τους. Η διοίκηση της Αταλάντα έχει κάνει γνωστό ότι για τον Χόιλουντ θέλει τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ με αφορμή την προσέγγιση της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ το προηγούμενο διάστημα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «η Παρί χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις της Αταλάντα μη ρεαλιστικές και δεν είναι πρόθυμη να ανεβάσει την προσφορά της».//Σ.Π

