Μόνο τα τυπικά απομένουν για Μπεράλντο

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται μία “ανάσα” από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου κεντρικού αμυντικού.

Λήξαν πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Λούκας Μπεράλντο στους πρωταθλητές Γαλλίας. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει συμφωνήσει στα του συμβολαίου με τους Παριζιάνους και εκείνοι με τη σειρά τους κατόρθωσαν να τα βρουν τώρα και με την Σάο Πάουλο στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, απομένουν μόνο οι επίσημες υπογραφές και η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του νεαρού αμυντικού στο Παρίσι.

Ο Μπεράλντο είναι διεθνής με την U20 της Εθνικής Βραζιλίας, ενώ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σάο Πάουλο. Με τη βραζιλιάνικη ομάδα μετρούσε μέχρι τώρα ήδη 52 συμμετοχές.

🚨🔴🔵 Lucas Beraldo to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place for 2003 born CB.

Fee will be €20m, no add-ons. 🇧🇷

São Paulo and PSG, preparing the documents to sign the deal as soon as possible.

Beraldo already agreed personal terms, waiting for medical. pic.twitter.com/ImpsOjukkM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023