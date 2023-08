«Κοντά στο να κλείσει τον Βαλεντίν Γκόμεζ η ΑΕΚ»

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βέλεζ Σάρσφιλντ βρίσκεται η “Ένωση” για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού.

Σε αποκάλυψη προχώρησε το βέλγικο Μέσο “Koinc Sport”, το οποίο μιλάει για “γάμο” μεταξύ της ΑΕΚ και του νεαρού Αργεντινού. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν να διευθετηθούν, με τη Βέλεζ να απαιτεί ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Γκόμεζ.

Οι Βέλγοι μάλιστα το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και υπολογίζουν, πως εντός της εβδομάδας η μεταγραφή θα έχει ολοκληρωθεί και ο 20χρονος αμυντικός θα είναι επίσημα “κιτρινόμαυρος”.

🚨AEK Athens are closing in to sign 20-year-old Argentine — CA Vélez Sarsfield CB Valentín Gómez on permanent transfer. #AEK

Talks are at advanced stages, final details being discussed with future sales percentages. #transfers

Deal could be done this week. #AEKAthena pic.twitter.com/RpRkkGh3r1

— Koinc Sport (@KoincSport) August 21, 2023