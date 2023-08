Κλείνει Τζανιόλο η Άστον Βίλα

Ο Ιταλός θα γίνει κάτοικος… Αγγλίας όπως όλα δείχνουν καθώς όπως έγινε γνωστό συμφώνησε σε όλα με τους “χωριάτες” για τον μονοετή δανεισμό του από τη Γαλατάσαραϊ.

Το νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι βρήκε ο Νικολό Τζανιόλο. Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος κάνει λόγο για… κλεισμένο ντιλ, Άστον Βίλα και Γαλατάσαραϊ ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη, με οψιόν αγοράς 20 εκατομμύρια, που μπορεί να γίνουν 27 μαζί με τα μπόνους.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της Αγγλικής ομάδας.

Ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός αγωνίστηκε πέρσι στη Γαλατάσαραϊ, μετρώντας 12 αγώνες, πέντε γκολ και μια ασίστ. Με τη Ρόμα, έκανε 128 συμμετοχές με 24 γκολ και 18 ασίστ.//Μ

Nicoló Zaniolo to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place on €27m total package add-ons included with Gala — loan deal with buy option clause 🟣🔵

Understand medical will take place on Wednesday, if all goes to plan.

Personal terms agreed, Zaniolo wanted Villa. pic.twitter.com/3539XicFnH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023