Κινείται για την απόκτηση του Καρασκάλ ο ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο “Δικέφαλος του Βορρά” έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του Κολομβιανού μεσοεπιθετικού, καταθέτοντας πρόταση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χόρχε Καρασκάλ, με τους Θεσσαλονικείς να κινούνται εκ νέου στην αγορά της Ρωσίας, θέλοντας να κάνουν δικό τους τον 25χρονο άσο, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο και έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταθέσει πρόταση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ, ενώ δίνει και 50% ποσοστό μεταπώλησης στον σύλλογο της ρωσικής πρωτεύουσας και συμβόλαιο τριών ετών στον ποδοσφαιριστή.//ΜΠ.

Excl: Greek side PAOK opened talks with CSKA Moscow to sign Jorge Carrascal on permanent deal. 🇬🇷🇨🇴

Talks ongoing for €4.5m plus 50% sell on clause to CSKA — three year deal offered to Carrascal. pic.twitter.com/GFgYW59iuG

