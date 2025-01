H Mάντσεστερ Σίτι έδωσε συμβόλαιο 9.5 ετών στον Χάαλαντ

Δεν πρόκειται περί λάθους η διάρκεια του νέου συμβολαίου του Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού υπέγραψε με την Μάντσεστερ Σίτι για ακόμα 9.5 έτη, μια κίνηση που ξαφνιάζει και δεν έχει συμβεί ανάλογη. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Νορβηγού σταρ έληγε τον Ιούλιο του 2027, ωστόσο η παραμονή του στο “νησί” θα πάρει παράταση μέχρι το καλοκαίρι του 2034.

Το νέο συμβόλαιο του 24χρονου επιθετικού αποτελεί ένα από τα πιο επικερδή στην ιστορία του αθλήματος, αφού οι εβδομαδιαίες αποδοχές του εκτοξεύτηκαν από τα 445.000 ευρώ στα 595.000 ευρώ. Παρά το γεγονός πως το όνομα του Χάαλαντ συνδυάστηκε με πολλές ομάδες για πιθανή μεταγραφή του, εκείνος αποφάσισε να ρίξει… άγκυρα στο Μάντσεστερ μέχρι και τα 34 του.

Το καλοκαίρι του 2022 αποχαιρέτησε το Ντόρτμουντ για να ενταχθεί στους “πολίτες”, μια μεταγραφή που κόστισε 60 εκατομμύρια, ένα ποσό πολύ μικρό μπροστά σε όσα έχει προσφέρει έως τώρα, καθώς και στα όσα ακολουθούν. Στα δυόμιση χρόνια που βρίσκεται στην Αγγλία έχει κατακτήσει δύο φορές την Premier League, ένα FA Cup, ένα Super cup και προφανώς το πρώτο Champions League στην ιστορία του κλαμπ. Μάλιστα, σε 126 εμφανίσεις με το σήμα της Σίτι μετρά 111 γκολ.//ΝΓ.

