Ενισχύθηκε με Ντανίλο η Ρέιντζερς

Η σκωτσέζικη ομάδα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/07) τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας μαζί της.

Η ομάδα του Μάικλ Μπιλ συνεχίζει την στελέχωσή της, καθώς ολοκλήρωσε την όγδοη φετινή της μεταγραφή, μιας και απέκτησε τον Ντανίλο Περέιρα. Ο εκρηκτικός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από την Βραζιλία και μετακόμισε στην Ολλανδία, φορώντας τις φανέλες των Άγιαξ, Τβέντε και Φέγενορντ.

Ο Βραζιλιάνος έχει κατακτήσει στο παρελθόν δυο φορές το τίτλο της Eredivisie. Αρχικά, με τον Άγιαξ την περίοδο 2021/22 και με τη Φέγενορντ την αμέσως επόμενη (2022/2023). Μάλιστα, ο Ντανίλο μέτρησε 34 εμφανίσεις, σκόραρε 10 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ στον ολλανδικό πρωτάθλημα της περσινής σεζόν.//ΓΓ.

💙 Rangers Football Club are today delighted to confirm the signing of Danilo Pereira Da Silva on a five-year deal from Feyenoord, subject to international clearance.

🇧🇷 Welcome to Rangers, @DaniloPereira9.

Read More ⤵️

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 28, 2023