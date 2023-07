Έκλεισε τον Μούσα η Μίλαν

Οι “ροσονέρι” είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μέσο της Βαλένθια, με την μεταγραφή να κλείνει άμεσα, έχοντας συμφωνήσει με τις “νυχτερίδες” για ένα ποσό της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τη Μίλαν με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς ολοκληρώνει την απόκτηση του 20χρονου Γιουνούς Μούσα από την Βαλένθια, προσθέτοντας έτσι ακόμη έναν Αμερικανό στο ρόστερ της μετά τον Κρίστιαν Πούλισικ.

Η ιταλική ομάδα θα εκταμιεύσει 20 εκατομμύρια ευρώ και θα τα δώσει στις “νυχτερίδες”, προκειμένου να κάνει δικό της τον Μούσα, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται να βρεθεί στο Μιλάνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.//ΜΠ.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023