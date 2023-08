Δανεικός στην Σοσιεδάδ ο Τίρνι

Στην Ισπανία θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, με τις Άρσεναλ και Ρεάλ Σοσιεδάδ να έρχονται σε πλήρη συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη.

Χωρίς οψιόν αγοράς ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Κίραν Τίρνι στο πρωτάθλημα της La Liga. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδωσε τα χέρια τόσο με τους “κανονιέρηδες”, όσο και με την πλευρά του παίκτη. Κάπως έτσι, ο 26χρονος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ομάδα… εκτός νησιού, μιας και ως τώρα στην καριέρα του είχε φορέσει τη φανέλα των “κανονιέρηδων” και της Σέλτικ.//Α.

Kieran Tierney to Real Sociedad, here we go! Verbal agreement in place with Arsenal on loan deal — no buy option clause 🚨⚪️🔵 #AFC

Tierney has accepted, medical being scheduled after clubs exchange all documents.

Salary will be covered until June. pic.twitter.com/PhLceN4Sk2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023