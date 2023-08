Δανεικός στην Αταλάντα ο Ντε Κέτελαρ

Έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 22χρονο μεσοεπιθετικό είναι οι “μπεργκαμάσκι”, αφού έχουν συμφωνήσει με τη Μίλαν για τον δανεισμό του.

Έχοντας προσθέσει ήδη στο δυναμικό της τον Τζιανλούκα Σκαμάκα από τη Γουέστ Χαμ, η Αταλάντα θέλει να ενισχύσει τώρα και τη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Ο Σαρλ Ντε Κετελάρ είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για αυτό το κενό και η ομάδα του Μπέργκαμο τον θέλει ως δανεικό από τη Μίλαν. Οι δύο σύλλογοι φέρονται να έχουν ήδη δώσει τα χέρια, προσθέτοντας μάλιστα την οψιόν αγοράς στη συμφωνία. Θα είναι στο χέρι της Αταλάντα το αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν ή όχι το καλοκαίρι του 2024.

Charles de Ketelaere to Atalanta, here we go! Agreement reached on loan with buy option deal from Milan ⚫️🔵🇧🇪

De Ketelaere will undergo medical tests soon. Milan to receive loan fee + buy option clause not mandatory, as per @MatteMoretto. Done deal. pic.twitter.com/nsb7rSlSW1

