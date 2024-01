«Αρνήθηκε πρόταση του Βόλου για τον ΜακΚάρθι η Σέλτικ»

Όπως αναφέρουν στην Βρετανία, η ομάδα της Μαγνησίας κινήθηκε για την απόκτηση του 33χρονου Ιρλανδού χαφ, ωστόσο οι “Κέλτες” ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν.

Ο Βόλος προσπάθησε να φθάσει σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, θέλοντας να κάνει δικό του τον Τζέιμς ΜακΚάρθι, χωρίς όμως να τα καταφέρει, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στο νησί.

Οι “κυανέρυθροι” χτύπησαν την πόρτα της Σέλτικ για τον πολύπειρο Ιρλανδό χαφ, καταθέτοντας επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, αλλά οι “Κέλτες” αρνήθηκαν την προσφορά της ελληνικής ομάδας.

