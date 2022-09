Την Παρασκευή το τελευταίο παιχνίδι του Φέντερερ

Ο Ελβετός τενίστας, είχε ανακοινώσει προ ημερών την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, όντας πλέον στα 41 του χρόνια, με τον αυριανό αγώνα να αποτελεί το φινάλε μια σπουδαίας καριέρας.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα αποσυρθεί από τα “κορτς” του τένις, μετά την αυριανή αναμέτρηση στο «Laver Cup».

Ο Ελβετός τενίστας, με τη σπουδαία καριέρα και τα 20 γκραντ σλαμ σε 30 τελικούς, θα αποχαιρετήσει το τένις σε διπλή αναμέτρηση, καθώς θα είναι συμπαίκτης με τον Ράφαελ Ναδάλ, απέναντι στους Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιαφό.

Μάλιστα ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, το πρόγραμμα του τουρνουά:

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ

— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022