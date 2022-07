Συνεχάρη τον Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ)

Ο Έλληνας πρωταθλητής, απέδωσε τα εύσημα στον “Νόλε”, μετά την κατάκτηση του Γουίμπλεντον.

Ο Νικ Κύργιος, παρόλο που πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, δεν κατάφερε να εμποδίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς να επιστρέψει στις κατακτήσεις grand slam, με τον Νο7 του κόσμου, να επικρατεί με 3-1 σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε μέσω tweet να συνεχάρη τον Σέρβο τενίστα για την επιτυχία του, τονίζοντας πως δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνά να συγχαρεί τον αθλητή εκείνον που θυσιάζεται για το άθλημα.

Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή:

Always remember to congratulate the champion who sacrificed tremendously for sports. Congratulations @DjokerNole on this flawless triumphant run!

Well deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/mw6pAXMBno

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 10, 2022