Στους ”8” του διπλού Τσιτσιπάς και Χάας

Ο Έλληνας πρωταθλητής μαζί με τον Ολλανδό τενίστα φαίνεται να έχουν εξαιρετική χημεία στο κορτ, επικράτησαν επί των Ντε Μινόρ και Πουρσέλ με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 10-5) και πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Shanghai Masters.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά της Σανγκάης στο απλό, ωστόσο με την βοήθεια του Ρόμπιν Χάας στοχεύει μία διάκριση στο διπλό της διοργάνωσης.

Το… Ελληνολλανδικό δίδυμο επικράτησε με 7-5, 3-6, 10-5 των Αυστραλών, Άλεξ Ντε Μινόρ και Μαξ Πούρσελ, έπειτα από 2 ώρες και 9 λεπτά αγώνα. Ο Τσιτσιπάς και ο Χάας είδαν τους αντιπάλους τους να ισοφαρίζουν το παιχνίδι στο 2ο σετ, ωστόσο με μία εξαιρετική εμφάνιση και κρίσιμους πόντους στο Super tie break πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στα προημιτελικά του Shanghai Masters θα αντιμετωπίσουν το έμπειρο δίδυμο και νούμερο εφτά στο ταμπλό, Γκρανογιέρ και Ζεμπάλος. //ΜΛ.

Tsitsi-Haase bringing the HEAT 🔥@steftsitsipas & @robin_haase defeat the pair of de Minaur & Purcell to make the #RolexShanghaiMasters Quarter-Finals! 🎱 pic.twitter.com/QLoRGdDlFI

— Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2023