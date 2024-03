Στα ημιτελικά του Indian Wells η Σάκκαρη

Η αλύγιστη Ελληνίδα πρωταθλήτρια γύρισε το ματς με την Έμα Ναβάρο και πέρασε στα ημιτελικά του Indian Wells για τρίτη διαδοχική χρονιά!

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ της Έμα Ναβάρο (Νο. 23) και πανηγύρισε την πρόκρισή στα ημιτελικά του Indian Wells, κάτι που πετυχαίνει για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Η Αμερικανίδα τενίστρια κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5, αλλά το δεύτερο ήταν εντελώς διαφορετική υπόθεση. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 3-0 κι έφτασε τελικά εύκολα στην ισοφάριση με 6-2.

Το τρίτο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε μεγαλύτερες αντοχές και ψυχικά αποθέματα, κερδίζοντάς το με 6-4 για να κάνει το 2-1 και να πάρει την πρόκριση.

PERFECT 🔟 @mariasakkari fights past Navarro 5-7, 6-2, 6-4 in a late night battle and reaches her 10th WTA 1000 semifinal!

— wta (@WTA) March 15, 2024