Σάμπρας για Φέντερερ: «Θα μας λείψεις»

Ο Ρότζερ Φέντερερ, νικητής 20 τίτλων Grand Slam και ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του τένις, θα παίξει απόψε 923/9) τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του στα κορτ, καθώς θα αγωνισθεί στο διπλό του Laver Cup, στο Λονδίνο, με συμπαίκτη τον Ισπανό, Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Αμερικανός θρύλος, Πιτ Σάμπρας, ο οποίος κατέκτησε 14 τρόπαια Grand Slam, του οποίου η κυριαρχία στο Γουίμπλεντον… διεκόπη από τον Φέντερερ το 2001, απέτισε φόρο τιμής στον Ελβετό τενίστα, με ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

From one legend of the game to another 🤝 @rogerfederer | #RForever pic.twitter.com/j36ugRxF2x

— ATP Tour (@atptour) September 22, 2022