“Λύγισε” ο Βαβρίνκα

Ο 38χρονος τενίστας δεν κατάφερε να νικήσει τον Άλεξ Πόπιριν στον τελικό του Τουρνουά στο Ουμάγκ και φανερά φορτισμένος στις δηλώσεις του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Σε έναν αγώνα 2,5 ωρών ο Ελβετός ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 6-4) στον πρώτο του τελικό μετά από τέσσερα χρόνια. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον υποστήριξε όλη την εβδομάδα του τουρνουά, ενώ τόνισε ότι έχει στόχο να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ξέρω πως είναι ηλίθιο να κλαίω, αλλά αγαπώ τόσο πολύ αυτό το άθλημα… Το κάνετε πολύ ξεχωριστό, ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα, πραγματικά ελπίζω να επιστρέψω. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλη την εβδομάδα, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ελπίζω πως θα σας δω του χρόνου».//ΜΛ.

"I love this sport so much"

Tennis loves you more, @stanwawrinka ❤️ pic.twitter.com/whhW076dJD

— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2023