Πιάστηκε “ντοπέ” η Χάλεπ!

Η Ρουμάνα τενίστρια, νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης και νικήτρια σε δυο grand slam, παρέδωσε θετικό δείγμα σε απαγορευμένη ουσία.

“Σοκ” στον κόσμο του τένις, καθώς η Σιμόνα Χάλεπ, κάτοχος 2 grand slam τίτλων και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο είχε υποβληθεί κατά τη διάρκεια του φετινού US Open.

Το πρώην νούμερο 1 στον κόσμο, δέχθηκε ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα από τoν Παγκόσμιο Οργανισμό Ακεραιότητας του τένις (ITIA). Η Χάλεπ, δέχθηκε έναν αποκλεισμό έκπληξη μόλις στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Όπεν και πριν από περίπου έναν μήνα είχε ανακοινώσει ότι τελειώνει πρόωρα της σεζόν της έπειτα από χειρουργείο που πραγματοποίησε στην ρινική κοιλότητα.

Η Ρουμάνα τενίστρια γίνεται το μεγαλύτερο όνομα στον χώρο του γυναικείου τένις που πιάνεται θετικό σε χρήση ντόπινγκ έπειτα από την υπόθεση της Μαρία Σαράποβα το 2016.

Statement from the ITIA. Halep was noticed at October 7th, after she decided to end her season with a ‘nose surgery’. pic.twitter.com/pPz8I0y1N9

— José Morgado (@josemorgado) October 21, 2022