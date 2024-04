Ο Τσιτσιπάς έπαιξε τένις με μικρά παιδιά (video)

O Έλληνας πρωταθλητής ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο 1000 Masters (7-14/04), διοργάνωση την οποία έχει κατακτήσει δύο φορές (2021, 2022).

Ο 25χρονος τενίστας μαζί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ έπαιξε τένις με μικρά παιδιά στην πλατεία του Μόντε Κάρλο, ώστε να προωθήσουν το τουρνουά, το οποίο αναμένεται να είναι άκρως ανταγωνιστικό.

Πάντως η κλήρωση για τον Τσιτσιπά ήταν η χειρότερη-δυνατή, αφού στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσω έναν εκ των Τζάρι ή Ετσεβέρι, ενώ αν προκριθεί θα τον περιμένει ο Σάσα Ζβέρεφ. Στη συνέχεια στα προημιτελικά θα κληθεί να παίξει με τον… κακό του δαίμονα» Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ στα ημιτελικά (πιθανότατα) θα αγωνιστεί ενάντια στον Γιανίκ Σίνερ.//ΔΜ.

