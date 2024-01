Νίκη και στο διπλό για την Ελλάδα επί του Καναδά

Η Ελλάδα έκανε το 3-0 στο United Cup του Σίδνεϊ και ολοκλήρωσε πανηγυρικά τις υποχρεώσεις της απέναντι στον Καναδά με τους Πέτρο Τσιτσιπά και Δέσποινα Παπαμιχαήλ να επικρατούν με 2-0 σετ των Αλιασίμ/Φανγκ.

Μπορεί η Ελλάδα να είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά τις νίκες της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά, ωστόσο ο θρίαμβος ολοκληρώθηκε με τη νίκη στο διπλό, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν οι δύο τενίστες, μένοντας στον πάγκο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε με τους Πέτρο Τσιτσιπά και Δέσποινα Παπαμιχαήλ, οι οποίοι έφεραν εις πέρας την αποστολή, κάνοντας το 3-0 για την χώρα μας επί του Καναδά, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις για το United Cup.

Τα σετ: 7-5, 6-4

Clean sweep 🧹

Tsitsipas/Papamichail win the mixed doubles 7-5 6-4 to seal the tie 3-0 to Greece! #UnitedCup pic.twitter.com/DIub7A8uUm

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024