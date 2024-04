Ισοπεδωτικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στους “16” του Μόντε Κάρλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με εξαιρετική εμφάνιση και άνεση, του Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι (Νο31) με 2-0 σετ (6-1, 6-0).

Ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε καλά, και παρότι έσβησε δύο break point του 24χρονου, ο Ετσεβέρι εκμεταλλεύτηκε το τρίτο και με το “καλημέρα” έκανε break για το 1-0.

Αυτό ήταν όμως, το πρώτο και το τελευταίο game που πήρε ο Αργεντινός στο πρώτο σετ και στο παιχνίδι, με τον Τσιτσιπά να απαντά μ’ ένα εκπληκτικό σερί έξι κερδισμένων games, με τρία break και στην κατάκτησή του με 6-1, ενώ συνέχισε με την ίδιο…. φόρα και δεύτερο, με τον Τσιτσιπά να φτάνει τα 12 σερί κερδισμένα games και στη νίκη με 2-0.

Στα προημιτελικά του τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει απέναντί του τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Tsitsi-fast ⚡️

Our two-time champion @steftsitsipas races past Etcheverry 6-1 6-0 in his opening round! pic.twitter.com/E7uDbDpfJB

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2024