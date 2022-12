Η Παπαμιχαήλ έκανε το 1-0 για την Ελλάδα

H 29χρονη τενίστρια χάρισε στην ελληνική ομάδα την πρώτη νίκη στην ιστορία του νεοσύστατου United Cup, επικρατώντας της Βουλγάρας και Νο. 381 του κόσμου Ιζαμπέλα Σινίκοβα με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-1).

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκανε μεγάλη ανατροπή, επικράτησε της Ιζαμπέλα Σινίκοβα με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-1) και μετά από 2,5 περίπου ώρες “μάχης”, έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα με 1-0 έναντι της Βουλγαρίας για το United Cup, που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας.

Στον άλλον αγώνα της ημέρας (29/12) που θα ακολουθήσει στο πρόγραμμα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Αύριο (30/12) θα γίνουν δυο ακόμα μονά, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Βικτόρια Τόμοβα, καθώς και το μικτό διπλό.//

“The least I could do was fight my heart out and win for Greece” ❤️

Proper words from Despina Papamichail at #UnitedCup pic.twitter.com/x7dWxvGh4h

