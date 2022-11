Η Καρολίν Γκαρσία κατέκτησε τον τίτλο στο WTA Finals

Η Γαλλίδα τενίστρια, η οποία νίκησε τη Μαρία Σάκκαρη στα ημιτελικά, κατέκτησε τον τίτλο στα WTA Finals του Φορτ Γουόρθ στο Τέξας και πανηγύρισε το σημαντικότερο τρόπαιο της καριέρας της.

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Καρολίν Γκαρσία επιβλήθηκε με 7-6(4) και 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Γκαρσία αποδείχθηκε ψύχραιμη στο tie break και πήρε δύσκολα το πρώτο σετ. Η 29χρονη Γαλλίδα συνέχισε να σερβίρει εξαιρετικά και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να δημιουργήσει ευκαιρίες, ολοκληρώνοντας τη σπουδαία νίκη της μετά από 1 ώρα και 42 λεπτά αγώνα.

CARO CONQUERS FORT WORTH 🙌@CaroGarcia wins the biggest title of her career 🏆#WTAFinals pic.twitter.com/HZxl4CHHv2

— wta (@WTA) November 8, 2022