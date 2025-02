Επιστρέφει μετά από 15 μήνες η Πέτρα Κβίτοβα

Η Πέτρα Κβίτοβα, γνωστή για τα χτυπήματά της με το αριστερό χέρι έχει κερδίσει δεκαεφτά τίτλους στην καριέρα της , συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων Γουίμπλετον, το 2011 και το 2014 και η καλύτερη θέση στην οποία έχει φτάσει είναι το Νο. 2 παγκοσμίως. Η ίδια πέρυσι το καλοκαίρι έγινε μητέρα επομένως απείχε από την ενεργό δράση συνολικά 15 μήνες. Τώρα, όπως ανακοίνωσε, είναι έτοιμη και θα το κάνει τέλος του μήνα παίζοντας στο 250άρι του Ώστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες (24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου).

Έπειτα, θα συμμετέχει στα δυο μεγάλα τουρνουά του Μαρτίου, τα 1000άρια του Indian Wells και του Μαϊάμι.

Petra Kvitova will make her return to professional tennis at the end of this month in Austin.



She will also play Indian Wells and Miami.



After taking time off to have her baby boy, this will be her first match since 2023.



Tennis has missed this lady so much. ❤️ pic.twitter.com/3rcnb8v6xR