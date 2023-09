Χάλεπ: «Θα αποδείξω ότι είμαι αθώα και καθαρή»

Η 31χρονη τενίστρια μίλησε σε Ρουμάνους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το σπίτι της, για τον τετραετή αποκλεισμό της από τα courts λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας και θεωρεί άδικο αυτό που συμβαίνει, ενώ τόνισε πως θα παλέψει μέχρι τέλους για να αποδείξει την αθωότητά της.

Η Σιμόνα Χάλεπ είχε τιμωρηθεί με προσωρινό αποκλεισμό από τον Οκτώβριο του 2022, αφού βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία (ροξαδουστάτη) στη διάρκεια του περυσινού US Open και τελικά η η Επιτροπή Ακεραιότητας του τένις έριξε… καμπάνα τεσσάρων ετών στην Ρουμάνα τενίστρια.

«Είμαι σοκαρισμένη, μπορώ να πω», είπε η κάτοχος δύο Grand Slam και άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης μιλώντας σε δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το σπίτι της. «Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, δεν έχω πάρει ποτέ απαγορευμένη ουσία και όλα θα αποδειχτούν μια μέρα. Θα αφήσω τους ειδικούς να συζητήσουν, διότι ξέρουν καλύτερα τι έχει συμβεί και είμαι σίγουρη ότι μια μέρα θα αποδείξω ότι είμαι αθώα και καθαρή», είπε και συνέχισε:

«Ό,τι έχει συμβεί είναι άδικο, σε κάθε επίπεδο. Είμαι πολύ απογοητευμένη και μπορώ να πω ότι είμαι σοκαρισμένη που κάποιος μπορεί να κρίνει έναν αθλητή με υποθέσεις και όχι βασιζόμενος σε βάσιμα στοιχεία. Όλες οι εξετάσεις αίματος ήταν αρνητικές και ποτέ δεν βρέθηκε απαγορευμένη ουσία. Υπάρχει μόνο ένα τεστ ούρων στις 29 Αυγούστου 2022 με μια πολύ μικρή ποσότητα ροξαδουστάτης και αυτό ήταν. Τώρα πρέπει να πάω στο CAS. Θα κάνω έφεση για την απόφαση που κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή και ελπίζω ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μια μέρα. Θα παλέψω μέχρι το τέλος για να το αποδείξω».//Λ.

The Romanian press caught Simona outside her home earlier today.

Reporter: Good morning Simona, how do you feel?

Simona Halep: Shocked, I can say, it’s very unfair what is happening, I have never taken any prohibited substances and all of it will be proven one day. I will let… pic.twitter.com/4EVutjKXIL

— Romanian Tennis (@WTARomania) September 13, 2023