Από το παρκούρ στην κορυφή του Wimbledon

Ο Ισπανός τενίστας έγινε ο τρίτος νεαρότερος αθλητής που κατέκτησε το τουρνουά, επικρατώντας του Τζόκοβιτς και ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία δείχνοντας πως ξεκίνησε…

Ο Κάρλος Αλκαράθ ανέβηκε στην κορυφή του Wimbledon και έγινε ο τρίτος νεαρότερος τενίστας που κατακτά τη διοργάνωση σε ηλικία 20 ετών και 72 ημερών. Πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του αντιπάλου του Νόβακ Τζόκοβιτς, επαίνεσαν την ωριμότητα και το παιχνίδι του Ισπανού παρά τη νεαρή του ηλικία και όλα τα επιτεύγματα που έχει πετύχει έως τώρα.

Σε ένα από τα δημοσιεύματά του στα κοινωνικά δίκτυα ο Κάρλος Αλκαράθ, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους το πώς ξεκίνησε αλλά και το που οδήγησε δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες.

«Πώς ξεκίνησε… πώς πάει», είπε ο Ισπανός τενίστας.

Και επισύναψε δύο πολύ σημαντικές φωτογραφίες. Στην πρώτη, ακόμη ως παιδί, κάνοντας παρκούρ στη Μούρθια, πηδώντας έναν φράχτη με φίλους. Στο δεύτερο, στα 20 του και ήδη με το τρόπαιο του Wimbledon στα χέρια του…

How it started… How it’s going 👀 pic.twitter.com/4iVp7EebWa

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 17, 2023