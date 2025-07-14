Οι Wild Cards και η κατανομή σε ομίλους για τη National League 2

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βάσει της Προκήρυξης της National League 2 (Γ’ Εθνική κατηγορία ανδρών) και με δεδομένο τον αριθμό των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή δίνει δικαίωμα wild card και στις 4 ομάδες που έκαναν αίτηση, οι οποίες σύμφωνα με τα κριτήρια και την αξιολόγηση που έγινε τις κατατάσσει ως εξής: στο 1ο όμιλο ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στον 2ο όμιλο ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και στον 3ο όμιλο ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ.
Η σύνθεση όλων των ομίλων της κατηγορίας είναι η εξής:
NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) 56 ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ (11)
ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΘΥΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
2ος ΟΜΙΛΟΣ (11)
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΠ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3ος ΟΜΙΛΟΣ (11)
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
4ος ΟΜΙΛΟΣ (12)
ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
5ος ΟΜΙΛΟΣ (11)
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ
ΜΕΝΤ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ