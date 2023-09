Απέναντι στην ομάδα του Τζόκοβιτς οι Βρετανοί

Η Μεγάλη Βρετανία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία του “Νόλε” στους προημιτελικούς του Davis Cup.

Η Βρετανία εξασφάλισε τη θέση της στη φάση των νοκ-άουτ τερματίζοντας στην κορυφή των προκριματικών του Β ομίλου το βράδυ της Κυριακής (17/90) με νίκη 2-1 επί της Γαλλίας. Ο Ντάν Έβανς και ο Σκούπσκι έσωσαν τέσσερις πόντους στον αποφασιστικό αγώνα διπλού με τους Γάλλους Νίκολα Μαχούτ και Έντουαρντ Ρότζερ Βασελίν σε μία sold-out “ΑΟ Αρένα” στο Μάντσεστερ.

Ο προπονητής της Βρετανίας, Λέον Σμιθ, επέλεξε να παίξει το δίδυμο του με την υψηλότερη βαθμολογία Κάμερον Νόρρι και Έβανς στους ατομικούς αγώνες ενάντια της Γαλλίας.

Ο Άντι Μάρεϊ και ο Τζακ Ντρέιπερ είχαν εμφανιστεί εναντίον της Ελβετίας και της Αυστραλίας αντίστοιχα, ενώ το Νο 3 του κόσμου στην κατάταξη του διπλού, ο Σκούπσκι ολοκλήρωσε τη σύνθεση των πέντε παικτών.

Οι τελευταίες οκτώ χώρες θα διαγωνιστούν για το Davis Cup 2023 στη Μάλαγα της Ισπανίας από τις 21 έως τις 26 Νοεμβρίου και η ομάδα του Βρετανού προπονητή θα αντιμετωπίσει είτε την Ιταλία είτε την Ολλανδία στους ημιτελικούς εάν νικήσει τους Σέρβους, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν το Νο 1 του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς.//ΦΚ.

