Απέκλεισε τον Αλκαράθ και ”πέταξε” για τους ”8” ο Ντιμιτρόφ

Ο 32χρονος Βούλγαρος νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον νεαρό Ισπανό στην φάση των ”16” του Shanghai Masters, επικρατώντας με 2-1 σετ (5-7, 6-2, 6-4) μετά από 2 ώρες και 10 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στο φαβορί, Κάρλος Αλκαράθ, αφήνοντάς τον εκτός συνέχειας από το τελευταίο 1000αρι της Ασιατικής περιοδείας.

Ο Βούλγαρος τενίστας παρότι πήρε το προβάδισμα στο 1ο σετ, ο Αλκαράθ κατάφερε να γυρίσει το σετ μετά από ένα απίστευτο επιθετικό ”κρεσέντο” με 4 στα 4 γκειμς.

Στα επόμενα δύο σετ ο Ντιμιτρόφ δεν άφησε περιθώρια στον 20χρονο Ισπανό, εκμεταλλευόμενος τις λιγοστές αδυναμίες του αντιπάλου του. Στο 2ο σετ ο Βούλγαρος με καθοριστικά Winners επικράτησε με 6-2 ενώ και στο 3ο δεν έπεσε η απόδοσή του και κατάφερε να κάνει την έκπληξη, αποκλείοντας τον Αλκαράθ από την συνέχεια του τουρνουά.

Τελευταία παρουσία του Ντιμιτρόφ στα προημιτελικά της Σανγκάη ήταν το 2017, που ήταν και η τελευταία του συμμετοχή στη διοργάνωση. Για μία θέση στην τελική 4άδα θα αντιμετωπίσει τον Νίκολας Τζάρι, που ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Ντιέγκο Σβάρτσμαν. //ΜΛ.

GRIGO-RENAISSANCE 🔙

Grigor Dimitrov defeats Carlos Alcaraz for the FIRST TIME 5-7 6-2 6-4 for his biggest win since Indian Wells 2021! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eAXHYf3Ozp

