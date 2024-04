Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το Μόντε Κάρλο ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο.3 στον κόσμο, αποσύρθηκε από το τουρνουά Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο λόγω τραυματισμού στον δεξιό του βραχίονα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος την Τρίτη (9/4) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δούλεψα μέχρι την τελευταία στιγμή στο Μόντε Κάρλο για να προσπαθήσω να συνέλθω από τη συμπίεση του μέσου νεύρου στο δεξί μου χέρι, αλλά δεν ήταν δυνατό και δεν μπορώ να παίξω!», εξήγησε.

Ο 20χρονος Ισπανός τενίστας επρόκειτο να μπει απευθείας στο τουρνουά στον δεύτερο γύρο, την Τετάρτη (10/4), απέναντι στον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ. Θα αντικατασταθεί στο ταμπλό από τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο, όπως έκανε γνωστό το ATP.

«Ήθελα πολύ να παίξω. Τα λέμε του χρόνου!», ολοκλήρωσε ο πρώην Νο.1 στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν έχει κερδίσει ούτε έναν αγώνα στην καριέρα του στο Μόντε Κάρλο.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing… See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024